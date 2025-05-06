В Саратове на 102-м году жизни умерла ветеран ВОВ Антонина Борисова

С началом войны Борисова добровольно отправилась на передовую. Служила на 3-м Украинском фронте. В Одессе она отвечала за сохранность припасов, продовольствия и техники в 703-м батальоне, а также занималась транспортировкой солдат, гражданских лиц и военнопленных. Она участвовала в освобождении Белграда, прорыве обороны противника на Дунае, разгроме немецких войск в Будапеште и отражении атак фашистов в Венгрии. После завершения службы в Ташкенте в 1948 году Антонина Егоровна вернулась в Пензенскую область, а затем переехала в Саратов, где трудилась сварщиком на заводе «Нитрон».