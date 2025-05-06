В Саратове на 102-м году жизни умерла ветеран ВОВ Антонина Борисова

В возрасте 101 года ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны и почетная жительница Саратова Антонина Борисова. Об этом сообщил глава городской администрации Михаил Исаев.
В своем Telegram-канале Исаев выразил соболезнования родным и близким Антонины Егоровны.
Борисова родилась 1 ноября 1923 года в Пензенской области. Свою трудовую деятельность начала рано. В 13 лет она уже работала в совхозе «Хопер», где сперва ухаживала за скотом, а позднее освоила управление тракторами и комбайнами.
С началом войны Борисова добровольно отправилась на передовую. Служила на 3-м Украинском фронте. В Одессе она отвечала за сохранность припасов, продовольствия и техники в 703-м батальоне, а также занималась транспортировкой солдат, гражданских лиц и военнопленных. Она участвовала в освобождении Белграда, прорыве обороны противника на Дунае, разгроме немецких войск в Будапеште и отражении атак фашистов в Венгрии. После завершения службы в Ташкенте в 1948 году Антонина Егоровна вернулась в Пензенскую область, а затем переехала в Саратов, где трудилась сварщиком на заводе «Нитрон».
За свои заслуги Борисова была удостоена ордена Отечественной войны 2-й степени, медалей Жукова, «За победу над Германией», «За доблестный труд», «За доблесть и отвагу». В 2025 году ей было присвоено звание почетного гражданина Саратова.
Ранее сообщалось, что ветеран гражданской авиации Виктор Горлов умер на 88-м году жизни.