Угнанный у россиянки автомобиль через 20 лет нашелся на спецстоянке МВД

За годы автомобиль проржавел, и когда в июне 2023 года следователь вынес постановление о возврате имущества, экспертиза постановила, что ВАЗ не подлежит восстановлению. В связи с этим россиянка обратилась в суд, который обязал МВД выплатить компенсации эквивалентные стоимости машины на тот момент.