Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угнанный у россиянки автомобиль через 20 лет нашелся на спецстоянке МВД

Угнанный у россиянки автомобиль спустя 20 лет нашелся на спецстоянке МВД. Женщина через суд взыскала с ведомства 944 823 рубля за машину, не подлежащую восстановлению. Об необычном инциденте сообщило издание Legalreport.

Угнанный у россиянки автомобиль спустя 20 лет нашелся на спецстоянке МВД. Женщина через суд взыскала с ведомства 944 823 рубля за машину, не подлежащую восстановлению. Об необычном инциденте сообщило издание Legalreport.

Согласно информации СМИ, новый ВАЗ-21102 россиянка приобрела в 2003 году, однако вскоре машину угнали. По факту угона было возбуждено уголовное дело, но впоследствии расследование приостановили и закрыли по срокам.

Спустя 20 лет, в марте 2023 года, оказалось, что этот автомобиль нашли под Тверью еще в ноябре 2003 года и передали как вещественное доказательство на спецстоянку регионального УМВД. Однако полицейские не уведомили владелицу.

За годы автомобиль проржавел, и когда в июне 2023 года следователь вынес постановление о возврате имущества, экспертиза постановила, что ВАЗ не подлежит восстановлению. В связи с этим россиянка обратилась в суд, который обязал МВД выплатить компенсации эквивалентные стоимости машины на тот момент.

Ведомство попыталось подать апелляцию, считая сумму чрезмерно завышенной, однако судья не изменил решения, говорится в материале.

Недавно стало известно о завершении еще одного затянувшегося расследования. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого 30-летней давности. Он ударил жертву доской с гвоздями и украл 20 тысяч рублей.