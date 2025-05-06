Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постановщик «Трех мушкетеров» Игорь Кожевников скончался на съемочной площадке

Советский и российский кинооператор-постановщик Игорь Кожевников скончался в возрасте 66 лет. Причиной смерти стал инсульт, который настиг оператора во время съемок в Ростове-на-Дону. Об этом во вторник, 6 мая, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Советский и российский кинооператор-постановщик Игорь Кожевников скончался в возрасте 66 лет. Причиной смерти стал инсульт, который настиг оператора во время съемок в Ростове-на-Дону. Об этом во вторник, 6 мая, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

— Трагедия произошла во время съемок в Ростове — внезапный инсульт оборвал жизнь талантливого оператора. Коллеги вспоминают Игоря Викторовича как обаятельного, доброго и невероятно работоспособного человека, — говорится в сообщении.

Прощание с оператором состоится в Санкт-Петербурге 7 мая в 12:30 в Большом зале крематория по адресу Шафировский проспект, 12.

Игорь Кожевников родился 29 октября 1958 года в Пензе. Он окончил физико-математический факультет Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина, а в 1988 году — операторский факультет ВГИКа.

Оператор поучаствовал в съемках около 30 фильмов, в том числе в «Ведьмах», «Клеопатре», «Шатуне», «Кармен», «Предлагаемых обстоятельств» Александра Хвана, «Трех мушкетерах» Сергея Жигунова, а также лентах «Если невеста ведьма» Олега Фисенко и «Как закалялась сталь» Александра Казанского.

Игорь Кожевников снимал фильмы в Израиле, Бразилии, Чехии, на Кипре, в Индии, Франции, Турции, Египте, Германии и Швейцарии.