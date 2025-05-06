Постановщик «Трех мушкетеров» Игорь Кожевников скончался на съемочной площадке

Советский и российский кинооператор-постановщик Игорь Кожевников скончался в возрасте 66 лет. Причиной смерти стал инсульт, который настиг оператора во время съемок в Ростове-на-Дону. Об этом во вторник, 6 мая, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.