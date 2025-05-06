YouTube вновь ненадолго заработал на территории России

Видеохостинг YouTube внезапно снова начал работать на территории России. О нормализации работы сервиса во вторник, 6 мая, сообщили пользователи из Санкт-Петербурга, Саратова, Москвы и Московской области.
Уточняется, что речь идет о мобильной приложении видеохостинга — браузер-версия YouTube по-прежнему работает со значительными перебоями. Однако с мобильных устройств сервис стабильно загружается как через Wi-Fi, так и с использованием мобильного интернета.
Тем не менее в марте заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что на восстановление полноценной работы видеохостинга в России может потребоваться до восьми месяцев.
Массовый сбой в работе YouTube начался в августе 2024 года. Пользователи на протяжении этого времени испытывают трудности с просмотром контента на платформе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что YouTube, чья работа ранее была замедлена, должен соблюдать российские законы.
При этом социальная сеть «ВКонтакте» в декабре прошлого года впервые обошла YouTube по охвату аудитории. Этот показатель среди российских пользователей составил 92 миллиона человек.