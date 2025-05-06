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Келлог: Украина предложила создать 30-километровую буферную зону с отводом войск

Украина предложила приостановить боевые действия и создать буферную зону протяженностью 30 километров с отводом войск по 15 километров с каждой стороны. Об этом во вторник, 6 мая, сообщил спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Украина предложила приостановить боевые действия и создать буферную зону протяженностью 30 километров с отводом войск по 15 километров с каждой стороны. Об этом во вторник, 6 мая, сообщил спецпредставитель президента США Кит Келлог.

— Украинцы хотят заморозки, прекращения огня по текущим линиям, и затем они хотят установить демилитаризованную зону, — заявил Келлог.

Он добавил, что Киев рассматривает вариант с отходом военнослужащих Вооруженных сил Украины на 15 километров и ожидает, что Вашингтон убедят Россию поступить так же, передает Fox News и ТАСС.

6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива российского лидера Владимира Путина о майском перемирии актуальна, несмотря на отсутствие реакции со стороны Украины.

29 апреля лидер киевского режима Владимир Зеленский намекнул о планах ударить по параду Победы в Москве. Он отметил, что Россия должна переживать о продолжающихся боевых действиях. Также, по данным украинских СМИ, Зеленский отверг предложение Владимира Путина о майском перемирии, назвав его «манипуляцией».