29 апреля лидер киевского режима Владимир Зеленский намекнул о планах ударить по параду Победы в Москве. Он отметил, что Россия должна переживать о продолжающихся боевых действиях. Также, по данным украинских СМИ, Зеленский отверг предложение Владимира Путина о майском перемирии, назвав его «манипуляцией».