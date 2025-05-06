Освобождала Белград и Будапешт: В Саратове умерла 101-летняя ветеран ВОВ

Антонина Егоровна Борисова, уроженка Пензенской области (родилась 1 ноября 1923 года), начала свою трудовую деятельность в совхозе «Хопер» уже в 13 лет. Там она ухаживала за животными и зарекомендовала себя как ответственный работник. Еще до начала войны, будучи подростком, она освоила управление комбайнами и тракторами. Обладая навыками работы с техникой, в 18 лет Антонина Егоровна добровольно отправилась на фронт.