«Вы не волнуйтесь»: Лукашенко заявил, что «войны завтра не будет»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко успокоил граждан страны, заявив, что «войны завтра не будет». Соответствующие слова он произнес во вторник, 6 мая, в рамках своего выступления на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
— Я не хочу вас запугивать, вы не волнуйтесь, войны завтра не будет, — приводит слова белорусского лидера агентство «БЕЛТА».
Отдельно Лукашенко подчеркнул, что страны Запада хотят «подмять» память о Великой Отечественной войне.
Вечером того же дня глава республики предупредил, что ответ на агрессию в адрес Белоруссии будет молниеносным. В стране есть средства, которые могут нанести «невосполнимый урон» потенциальному агрессору. В своем выступлении Лукашенко заверил, что не хочет войны, но недоброжелателям стоит помнить: «не дай бог, хоть один сапог ступит через нашу границу, ответ будет без колебаний, молниеносный, колебаний никаких не будет».
При этом в минувшем январе обстановка на белорусской границе действительно была особенно напряжена. Вдоль нее было сосредоточено 15 тысяч боевиков Вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский. По его словам, на границе в основном находились пограничные украинские отряды.