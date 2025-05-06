«Вы не волнуйтесь»: Лукашенко заявил, что «войны завтра не будет»

Вечером того же дня глава республики предупредил, что ответ на агрессию в адрес Белоруссии будет молниеносным. В стране есть средства, которые могут нанести «невосполнимый урон» потенциальному агрессору. В своем выступлении Лукашенко заверил, что не хочет войны, но недоброжелателям стоит помнить: «не дай бог, хоть один сапог ступит через нашу границу, ответ будет без колебаний, молниеносный, колебаний никаких не будет».