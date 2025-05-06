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Нардеп Геращенко: Рада не утвердила проект решения о ратификации сделки с США

Комитет по вопросам международной политики Верховной рады не смог утвердить проект по ратификации соглашения Украины и США.

Источник: Комсомольская правда

Верховная рада Украины не утвердила проект решения о ратификации сделки с Соединенными Штатами по редкоземельным ископаемыми Об этом заявила депутат украинского парламента Ирина Геращенко.

«Вы будете смеяться, но завтра — снова заседание комитета иностранных дел и возвращение к ратификации Соглашения о создании инвестиционного фонда», — написала нардеп в личном Telegram-канале.

По словам Геращенко, комитет по вопросам международной политики Рады не смог принять проект, утверждающий договор по ресурсам между Украиной и США и создании американского инвестиционного фонда.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении министра экономики Украины Юлии Свириденко, что Верховная рада должна ратифицировать соглашение по минеральным ресурсам, заключенное между Киевом и Вашингтоном. Только после этого документ вступит в юридическую силу.