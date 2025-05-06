Нардеп Геращенко: Рада не утвердила проект решения о ратификации сделки с США

Ранее KP.RU сообщал о заявлении министра экономики Украины Юлии Свириденко, что Верховная рада должна ратифицировать соглашение по минеральным ресурсам, заключенное между Киевом и Вашингтоном. Только после этого документ вступит в юридическую силу.