Нардеп Геращенко: Рада не утвердила проект решения о ратификации сделки с США

Верховная рада Украины не утвердила проект решения о ратификации сделки с Соединенными Штатами по редкоземельным ископаемыми Об этом заявила депутат украинского парламента Ирина Геращенко.
«Вы будете смеяться, но завтра — снова заседание комитета иностранных дел и возвращение к ратификации Соглашения о создании инвестиционного фонда», — написала нардеп в личном Telegram-канале.
По словам Геращенко, комитет по вопросам международной политики Рады не смог принять проект, утверждающий договор по ресурсам между Украиной и США и создании американского инвестиционного фонда.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении министра экономики Украины Юлии Свириденко, что Верховная рада должна ратифицировать соглашение по минеральным ресурсам, заключенное между Киевом и Вашингтоном. Только после этого документ вступит в юридическую силу.