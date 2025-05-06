Открыт новый памятник воинам и чекистам, погибшим при обороне Москвы

Памятник воинам и чекистам, погибшим при обороне Москвы, торжественно открыт в деревне Василево Дмитровского городского округа Московской области.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области, памятник установлен 6 мая на братской могиле. В мероприятии приняли участие руководство УФСБ, ветераны органов безопасности, представители правительства Московской области и местные жители.
В захоронении покоятся останки 239 советских воинов, 79 из которых — бойцы мотострелкового полка УНКВД по Москве и Московской области, отражавшие в ноябре-декабре 1941 года атаки немецко-фашистских захватчиков в окрестностях села Рогачево, не давая противнику прорваться к столице.
По инициативе УФСБ на месте находившегося в аварийном состоянии памятника было решено установить новый монумент. Он представляет собой копию прежнего с уточнением исторических деталей. Реконструкцией скульптуры занималась Студия военных художников им. М. Б. Грекова под руководством скульптора Д. В. Клавсуца.