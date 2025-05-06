Открыт новый памятник воинам и чекистам, погибшим при обороне Москвы

По инициативе УФСБ на месте находившегося в аварийном состоянии памятника было решено установить новый монумент. Он представляет собой копию прежнего с уточнением исторических деталей. Реконструкцией скульптуры занималась Студия военных художников им. М. Б. Грекова под руководством скульптора Д. В. Клавсуца.