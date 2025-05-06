Бойца из ХМАО вернули домой спустя почти два года в плену

Российский боец из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры, который попал в плен в 2023 году и пробыл там почти два года, вернулся домой после сегодняшнего обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом во вторник, 6 мая, сообщила уполномоченный по правам человека ХМАО Наталья Стребкова.
— В Югру вернулся один боец из Нягани, — подтвердила омбудсмен.
22-летний юноша служил в мотострелковой бригаде, которая располагалась в городе Комсомольское Донецкой народной республики (ДНР). В июле 2023 года он попал в плен после боев в районе населенного пункта Веселое.
По словам Стребковой, в последний раз боец выходил на связь с семьей в 2023 году, а его мать обращалась к местным властям с просьбой об оказании помощи в поисках сына, пишет 86.ru.
Утром того же дня Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими по формуле 205 на 205. В Министерстве обороны России подчеркнули, что в процессе российской стороне помогли Объединенные Арабские Эмираты, оказав «посреднические усилия гуманитарного характера». Позднее в Сети появились первые кадры с российскими военнослужащими, которые вернулись из украинского плена.
Министерство обороны России также опубликовало видеозапись, на которой продемонстрировало вернувшихся из украинского плена российских военнослужащих. Один из бойцов рассказал, что ему очень радостно за себя и своих сослуживцев, которые «попали в обмен».