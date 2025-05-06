Бойца из ХМАО вернули домой спустя почти два года в плену

Российский боец из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры, который попал в плен в 2023 году и пробыл там почти два года, вернулся домой после сегодняшнего обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом во вторник, 6 мая, сообщила уполномоченный по правам человека ХМАО Наталья Стребкова.