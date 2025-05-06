Врач объяснила, как лампы для маникюра повышают риск развития меланомы

Лампы, которые используются для высушивания покрытия во время маникюра, могут повышать риск развития онкологии. Об этом заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-дерматовенеролог Олеся Дубенко.
— О рисках применения UV-ламп свидетельствуют последние проведенные исследования. В результате длительного воздействия UV-лучей повышается риск развития рака кожи, в особенности меланомы, — объяснила доктор.
Медик добавила, что уменьшить риски можно, если за 30−40 минут до процедуры наносить на пальцы рук крем с SPF-фактором не ниже 30.
Ранее 360.ru сообщил, что лампы, которые используют для сушки лака при маникюре и для пломбирования зубов, могут навредить здоровью глаз, так как для человеческого глаза вредно смотреть на источник ультрафиолета. Поэтому стоит отводить взгляд, когда они работают.
По данным RT, причиной для отказа от оплаты маникюра может быть причинение вреда здоровью: воспалительный процесс, повреждения кожи, открытые раны, а также если мастер использовал нестерильные инструменты или ещё каким-либо образом нарушил гигиенические нормы.