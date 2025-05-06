Врач объяснила, как лампы для маникюра повышают риск развития меланомы

Ранее 360.ru сообщил, что лампы, которые используют для сушки лака при маникюре и для пломбирования зубов, могут навредить здоровью глаз, так как для человеческого глаза вредно смотреть на источник ультрафиолета. Поэтому стоит отводить взгляд, когда они работают.