Россиянам с этими болезнями запретили пить кофе: вот почему

Людям с рядом заболеваний следует избегать кофе, ароматный напиток может вызвать негативные последствия у пациентов с нарушениями ЖКТ, почек и желчного пузыря. Об этом предупредила в разговоре с изданием «Газета.Ru» врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.
При гастрите и язве кофе вызывает усугубление воспалительного процесса. Из-за мочегонного эффекта кофе увеличивает концентрацию кальция в моче, поэтому его не стоит пить людям с предрасположенностью к образованию камне в почках или желчном пузыре, — отметила доктор.
Она также призвала отказаться от кофе пациентов с рефлюксной болезнью, синдромом раздраженного кишечника, панкреатитом и болезнью Крона.
Ранее RT сообщил, что регулярное употребление высоких доз кофеина увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, при этом, кофеин относится к группе психоактивных веществ, которые способны вызвать привыкание.
В день без вреда для здоровья можно употреблять не более 150 миллиграммов кофеина, при превышении допустимой дозировки у человека могут появиться проблемы со сном, повышенная тревожность, тремор и расстройства желудка, передает 360.ru.