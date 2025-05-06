Введены временные ограничения на работу аэропорта Сочи с 22:03 6 мая, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Отмечается, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Кореняко также уточнил, что авиакомпании проинформируют своих пассажиров обо всех изменениях.
Ранее временно была приостановлена работа аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».
Также сообщалось об ограничениях в аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля, а также Нижнего Новогорода.