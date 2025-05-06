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Введены временные ограничения на работу аэропорта Сочи

Росавиация сообщила о временных ограничениях на работу аэропорта Сочи.

Введены временные ограничения на работу аэропорта Сочи с 22:03 6 мая, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Кореняко также уточнил, что авиакомпании проинформируют своих пассажиров обо всех изменениях.

Ранее временно была приостановлена работа аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».

Также сообщалось об ограничениях в аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля, а также Нижнего Новогорода.