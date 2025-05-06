Депутат Миронов предложил нанести на рублевые банкноты города-герои

Депутат Сергей Миронов подтвердил, что предложил нанести на рублевые банкноты города-герои, при этом речь идет не только о российских городах, но и Киев, Одессу.
По мнению депутата, подобная инициатива поможет сблизить народы России и Украины в сложные времена.
В беседе с «Постньюс» парламентарий отметил, что еще со времен событий 2014 года многие власти Украины отвернулись от России, предпочли забыть общую историю борьбы во времена Великой Отечественной войны.
По мнению депутата, если в России появятся купюры с изображением украинских городов, это поможет двум братским народам вспомнить об общей истории, пройденном пути.
Сергей Миронов так же отметил, что никаких временных ограничений у его предложения нет, купюры с городами-героями всегда будут актуальны.