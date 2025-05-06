Стало известно, будут ли штрафовать россиян за отклоненную декларацию 3-НДФЛ

По данным RT, части россиян, которые в 2024 году получили доход, нужно было до 30 апреля подать декларацию в налоговую службу по месту регистрации. Речь идёт о доходах от продажи имущества, получения подарков, а также от выигрыша, оказания услуг по договору ГПХ или из источников, которые находятся за пределами России.