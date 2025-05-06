Стало известно, будут ли штрафовать россиян за отклоненную декларацию 3-НДФЛ

Россияне, которые сдали декларацию 3-НДФЛ в срок, не будут платить штраф, даже если налоговая инспекция отклонила документ. Главное вовремя исправить декларацию и подать ее заново, об этом сообщил изданию «Газета.Ru» депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.
— Если срок подачи декларации 3-НДФЛ соблюден (до 30 апреля), значит, нарушение отсутствует. После отклонения декларации необходимо исправить недочеты в течение пяти рабочих дней, — объяснил собеседник издания.
Народный избранник уточнил, что важно сохранить почтовую квитанцию. Этот документ, а также чек из личного кабинета налогоплательщика помогут избежать штрафа, в случае претензий со стороны налогового органа.
По данным RT, части россиян, которые в 2024 году получили доход, нужно было до 30 апреля подать декларацию в налоговую службу по месту регистрации. Речь идёт о доходах от продажи имущества, получения подарков, а также от выигрыша, оказания услуг по договору ГПХ или из источников, которые находятся за пределами России.
Тем временем, ФНС намерена отменить с конца 2025 года необходимость подачи деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Новая норма коснется основных видов доходов, декларируемых на сегодняшний день, передают «Известия».