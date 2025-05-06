Невролог перечислила неочевидные признаки детской деменции

По словам специалиста, детскую деменцию можно заподозрить, если ребенок начал испытывать проблемы с памятью, вниманием и обучением, а также терять интерес к ранее любимым занятиям. Кроме того, стоит насторожиться при изменении в привычках и речи, например, снижении словарного запаса, тревожности, перепадах настроения или проблемах с координацией.