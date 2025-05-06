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Невролог перечислила неочевидные признаки детской деменции

Невролог Степаненко: инфекции и травмы головы могут привести к детской деменции.

Источник: Комсомольская правда

Принято считать, что деменции подвержены только пожилые люди, но, к сожалению, она встречается даже в детском возрасте. Чем может быть вызвано снижение когнитивных функций, рассказала «РИАМО» врач-невролог Наталия Степаненко.

— Одна из причин возникновения детской деменции — генетические нарушения, вирусные или бактериальные инфекции, повреждение мозга из-за травмы, — сообщила доктор.

По словам специалиста, детскую деменцию можно заподозрить, если ребенок начал испытывать проблемы с памятью, вниманием и обучением, а также терять интерес к ранее любимым занятиям. Кроме того, стоит насторожиться при изменении в привычках и речи, например, снижении словарного запаса, тревожности, перепадах настроения или проблемах с координацией.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, серия резких сокращений мышц лица вполне может быть проявлением нервного тика, достаточно часто встречающегося у детей. Иногда ребенок может часто хмыкать, покашливать, чмокать. В этом случае рекомендуется обратиться к врачу, чтобы выяснить, причину происходящего, так как тики могут сигнализировать о возможном заболевании нервной системы.

Тем временем, нетерпеливость, нарушения дневного сна и необоснованные вспышки гнева у ребёнка зачастую свидетельствуют об СДВГ, передает телеканал «Царьград».