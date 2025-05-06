Названы самые популярные направления для отдыха у россиян летом 2025 года

Россияне в этом году планируют отправиться в путешествия как по России, так и за рубеж. При этом, на данный момент, самыми востребованными направлениями предстоящего лета стали Стамбул и Калининград, об этом свидетельствую данные сервиса по покупке авиа и железнодорожных билетов, результаты исследования аналитиков опубликовало издание «РИАМО».
— Среди зарубежных маршрутов лидируют Стамбул и Анталия. Третье место занял Ереван, также в пятерке самых популярных летних направлений — Баку и Астана, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что среди внутренних направлений лидирует Калининград, на втором месте оказался Сочи, затем следуют Махачкала, Минеральные Воды и Новосибирск.
Ранее сайт «Страсти» рекомендовал тем, кто собирается в новые места, сначала пройти обследование у врача и рассказать ему о своих планах в путешествии. Кроме того, нужно взять с собой аптечку с противовоспалительными и обезболивающими средствами, солнцезащитным кремом и средствами от солнечных ожогов, лекарством от укачивания и средства для отпугивания насекомых.
Кстати, популярные курорты в мае могут быть переполнены и переоценены. Поэтому эксперты советуют вместо традиционной Турции обратить внимание на Бахрейн — место с комфортной температурой воды круглый год, передает Life.ru.