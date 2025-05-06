Названы самые популярные направления для отдыха у россиян летом 2025 года

Ранее сайт «Страсти» рекомендовал тем, кто собирается в новые места, сначала пройти обследование у врача и рассказать ему о своих планах в путешествии. Кроме того, нужно взять с собой аптечку с противовоспалительными и обезболивающими средствами, солнцезащитным кремом и средствами от солнечных ожогов, лекарством от укачивания и средства для отпугивания насекомых.