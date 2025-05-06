Медэксперт Уланкина: холодный воздух и резкий запах могут вызвать приступ астмы

Приступ астмы могут вызвать самые разные факторы, чаще всего это пыль пыльца или шерсть животных. О том, что еще может стать триггером для пациентов с астмой, рассказала в беседе с корреспондентом издания «РИАМО» медицинский эксперт, врач Ольга Уланкина.