Медэксперт Уланкина: холодный воздух и резкий запах могут вызвать приступ астмы

Приступ астмы могут вызвать самые разные факторы, чаще всего это пыль пыльца или шерсть животных. О том, что еще может стать триггером для пациентов с астмой, рассказала в беседе с корреспондентом издания «РИАМО» медицинский эксперт, врач Ольга Уланкина.
— Существуют определенные триггеры — факторы, которые вызывают обострение астмы и провоцируют приступы. Чаще всего это пыльца, шерсть животных и некоторые продукты, реже спусковым крючком становятся холод, физические нагрузки, резкие запахи, химические реагенты, — объяснила медик.
Доктор уточнила, что именно поэтому важно избегать предметов, которые могут содержать пыль: это могут быть мягкие игрушки, ковры или занавески. В период цветения она рекомендовала держать окна в квартире закрытыми, а после прогулки сразу принимать душ.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что весенний поллиноз — это аллергическая реакция, которая возникает при контакте с пыльцой растений, цветущих в апреле-мае и сопровождается различными проявлениями со стороны верхних дыхательных путей. Выяснить персональную чувствительность можно с помощью методов кожных проб, а также анализа крови на специфические IgE.
По данным RT, в этом году в Москве очень активное цветение березы — пыльца растений многократно превышает обычную среднестатистическую норму.