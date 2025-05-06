Как подготовить автомобиль к лету: советы автоэксперта

Перед наступлением жары важно провести тщательное обследование и подготовку автомобиля к летнему сезону. В частности, обязательно следует проверить работу тормозной системы и уровень масла, об этом рассказал изданию «РИАМО» автоэксперт Станислав Чекмарев.
— Проверьте уровень тормозной жидкости, если показатель ниже минимального, это говорит о возможной утечке в системе. Также нужно оценить цвет и консистенцию раствора: если он темный, мутный, вязкий, то требуется замена, — объяснил специалист.
Эксперт напомнил, что также важно проверить уровень масла. При этом, вязкость масла необходимо выбирать только в соответствии с рекомендациями изготовителя авто. Менять масло большинство производителей рекомендуют через каждые 10−15 тыс. км пробега.
— Перед началом летнего сезона важно обратить внимание на состояние резины. Повышение температуры воздуха влияет на давление, поэтому летом рекомендуется в два раза чаще проверять состояние шин с помощью манометра, особенно перед дальними поездками, — подчеркнул собеседник.
Ранее сайт «Страсти», что перед летним сезоном автомобилистам также важно приобрести солнечные очки — вообще желательно, чтобы солнечные очки для вождения были отдельными и постоянно лежали в машине. Цвет стекол тоже можно найти разнообразный, главное, чтобы стекла не были очень светлыми. Замечательным вариантом будут очки-хамелеоны, но помните, лучше всего защищать от яркого солнца и ослепляющего снега очки с зелеными стеклами.