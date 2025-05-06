Как подготовить автомобиль к лету: советы автоэксперта

Ранее сайт «Страсти», что перед летним сезоном автомобилистам также важно приобрести солнечные очки — вообще желательно, чтобы солнечные очки для вождения были отдельными и постоянно лежали в машине. Цвет стекол тоже можно найти разнообразный, главное, чтобы стекла не были очень светлыми. Замечательным вариантом будут очки-хамелеоны, но помните, лучше всего защищать от яркого солнца и ослепляющего снега очки с зелеными стеклами.