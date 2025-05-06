Экономист не исключила рост курса доллара до 95 рублей к концу года

Ранее «Известия» сообщили, что курсы валют этим летом будут зависеть от нескольких ключевых факторов, на курс способны влиять геополитика и санкции. Еще один фактор, оказывающий влияние на курс, — это сезонный спрос на валюту из-за туризма. В летний период он может немного ослабить рубль.