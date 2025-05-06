Экономист не исключила рост курса доллара до 95 рублей к концу года

Курс доллара, вероятно, вновь вырастет к концу текущего года, однако, вряд ли его стоимость достигнет 100 рублей. Такой прогноз озвучила в разговоре с корреспондентом издания «РИАМО» экономист, специалист в сфере финансовых рынков Ольга Гогаладзе.
— К концу года российская валюта может ослабнуть и курс доллара составит 90−95 рублей, — считает эксперт.
Специалист добавила, что пока власти все же не планируют искусственно влиять на курс, а, значит, до снижения ставки или реактивации переговоров доллар будет находиться вблизи 80 рублей.
Ранее «Известия» сообщили, что курсы валют этим летом будут зависеть от нескольких ключевых факторов, на курс способны влиять геополитика и санкции. Еще один фактор, оказывающий влияние на курс, — это сезонный спрос на валюту из-за туризма. В летний период он может немного ослабить рубль.
Что касается евро, обычно он дорожает вслед за американской валютой. Таким образом, если курс доллара будет около 90 рублей, евро составит примерно 100, передает «Москва 24».