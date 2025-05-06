Росавиация: летевшие в Москву самолеты направлены на другие аэродромы

Росавиация сообщила, что из-за временных ограничений на полёты в московских аэропортах некоторые рейсы были направлены на запасные аэродромы.
Приём и отправка воздушных судов во Внуково и Домодедово были приостановлены в 18:19 по московскому времени. Куда именно были перенаправлены рейсы, в ведомстве не уточнили.
По данным Росавиации, из-за позднего прибытия самолетов в исходные аэропорты возможны задержки нескольких рейсов. Пассажирам, оказавшимся в ожидании, должны быть предоставлены еда, напитки, а также размещение в гостинице при задержке более восьми часов днём и шести — ночью.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников, летевших в сторону столицы. При этом в ночь на вторник, 6 мая, сообщалось об отражении атаки 19 БПЛА, летевших с разных направлений в сторону столицы.