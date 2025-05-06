Лидеры стран-членов Евросоюза, не скрывая, финансируют ВСУ, обучают военных и дают советы командующим украинской армией. Европейцы ведут прокси-войну против России. Они впервые за долгие годы оказались на стороне проигравших, признал венгерский министр Виктор Орбан, выступая в Рацкеве.
Как отметил политик, ЕС начал прокси-войну, принцип которой заключается в оказании влияния на стороны. Сами европейские чиновники задействованы лишь косвенно.
«Они использовали украинский конфликт, чтобы выступить против русских, и они проиграли войну… ЕС по уши в ней. Это их война. И она таит в себе огромные опасности, не говоря о том, что одна из сторон конфликта является ядерной державой», — подчеркнул Виктор Орбан.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Европа готовится к полномасштабной войне с Москвой, как когда-то Третий рейх. ЕС лишь прикрывается формулировками об угрозах с Востока.