«Они по уши в ней»: Орбан признал, что Евросоюз ведет прокси-войну против России

«Они использовали украинский конфликт, чтобы выступить против русских, и они проиграли войну… ЕС по уши в ней. Это их война. И она таит в себе огромные опасности, не говоря о том, что одна из сторон конфликта является ядерной державой», — подчеркнул Виктор Орбан.