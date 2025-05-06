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Опубликовано не вышедшее при жизни Папы Римского Франциска интервью: вот что он сказал о России и Украине

Папа Римский Франциск при жизни назвал народы России и Украины братскими.

Источник: Комсомольская правда

Папа Римский Франциск назвал народы России и Украины братскими. Эти слова содержатся в прижизненной беседе с главой Всемирного союза староверов Леонидом Севастьяновым, лично общавшимся с Папой и предоставившим текст интервью агентству РИА Новости.

«Украина и Россия являются братскими народами и соседями. Соседями они будут всегда при любых обстоятельствах в силу географии. Именно поэтому я посвятил и Россию, и Украину Божией Матери», — следует из интервью.

25 марта 2022 года Папа Римский Франциск совершил обряд посвящения России и Украины Непорочному Сердцу Пресвятой Богородицы. Согласно католическому вероучению, это действие было предсказано Девой Марией, которая, как верят, являлась детям в 1917 году близ португальского города Фатима.

В Риме 21 апреля 2025 года скончался Папа Римский Франциск — Хорхе Марио Бергольо. Ему было 88 лет. Франциск вел исключительно скромную жизнь, до последних дней избегая роскоши. Даже его нагрудный крест был не позолоченным, а простым серебряным.