Москвичам посоветовали скачать офлайн-карту города

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. «Яндекс Карты» напомнили москвичам о возможности пользоваться сервисом без интернета и предложили скачать офлайн-версию карты города, говорится в уведомлении компании.
«Скачайте карту города. Ищите места и стройте маршруты до дома даже без интернета и связи», — сказано в уведомлении.
В пресс-службе сервиса РИА Новости уточнили, что во время сбоев, связанных с работой сотовой связи и GPS, у пользователей могут возникнуть проблемы с построением маршрутов, а также с работой приложения.
«Мы рекомендуем заранее, находясь в месте со стабильным интернетом, скачать офлайн-карту города, чтобы ориентироваться и строить маршруты без использования интернета. Для этого нужно зайти в раздел “Офлайн карты” и выбрать “Москва и Московская область”. Так “Карты” будут работать, даже если не работает мобильная сеть», — добавили в компании.
Накануне москвичи стали получать сообщения от российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) о возможных ограничениях доступа в интернет 7−9 мая.
Накануне, в понедельник около 11.00 мск, россияне стали жаловаться на работу мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС, «Билайн» и «Мегафон». Больше всего жалоб поступало из Москвы. В «Мегафоне» и «Билайне» РИА Новости поясняли, что сложности в работе интернета возникли по не зависящим от операторов причинам. Позже по РСЧС было разослано сообщение, что сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая.