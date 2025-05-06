Москвичам посоветовали скачать офлайн-карту города

Накануне, в понедельник около 11.00 мск, россияне стали жаловаться на работу мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС, «Билайн» и «Мегафон». Больше всего жалоб поступало из Москвы. В «Мегафоне» и «Билайне» РИА Новости поясняли, что сложности в работе интернета возникли по не зависящим от операторов причинам. Позже по РСЧС было разослано сообщение, что сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая.