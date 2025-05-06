Самолет с вернувшимися из плена военными РФ приземлился в Подмосковье. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Звезда».
Бойцы будут направлены в медицинские учреждения Минобороны Российской Федерации для прохождения лечения и реабилитации, говорится в сообщении.
Утром того же дня Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими по формуле 205 на 205. В Министерстве обороны России подчеркнули, что в процессе российской стороне помогли Объединенные Арабские Эмираты, оказав «посреднические усилия гуманитарного характера». Позднее в Сети появились первые кадры с российскими военнослужащими, которые вернулись из украинского плена.
Также стало известно, что российский боец из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры, который попал в плен в 2023 году и пробыл там почти два года, вернулся домой после сегодняшнего обмена пленными между Россией и Украиной.
Предыдущий обмен пленными прошел 19 апреля по формуле 246 на 246. Также в пресс-службе Минобороны поделились видео, на котором бывшие военнопленные делятся своими эмоциями после возвращения на родину.