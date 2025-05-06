Geo: Пакистан заявил о нанесении ракетного удара со стороны ВВС Индии

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар предупреждал жителей о возможном начале войны с Индией. По его данным, вражеские ВВС готовились к удару. Во вторник, 6 мая, армия Пакистана заявила о нападении со стороны Индии, транслирует телеканал Geo.
Министр Аттаулла Тарар неделю назад сообщил, что обладает сведениями о намерении врага начать военные действия «в ближайшие 24−36 часов». Спустя семь дней Индия, по информации Пакистана, нанесла ракетный удар по стране.
Аттаулла Тарар счел предлогом для атаки «безосновательные и сфабрикованные обвинения» в причастности к теракту в Пахалгаме.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об обеспокоенности эскалацией конфликта между Индией и Пакистаном. По ее мнению, инцидент должен быть решен дипломатическим путем.