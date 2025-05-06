Geo: Пакистан заявил о нанесении ракетного удара со стороны ВВС Индии

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар предупреждал жителей о возможном начале войны с Индией. По его данным, вражеские ВВС готовились к удару. Во вторник, 6 мая, армия Пакистана заявила о нападении со стороны Индии, транслирует телеканал Geo.