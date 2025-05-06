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Карни рассказал, что попросил Трампа больше не называть Канаду 51-м штатом США

Карни попросил Трампа не считать Канаду 51-м штатом США.

Источник: Комсомольская правда

На встрече с американским лидером Дональдом Трампом премьер-министр Канады Марк Карни настоятельно попросил его прекратить называть свою страну 51-м штатом США. Прямую трансляцию заявления Карни вели канадские телеканалы.

«Да», — ответил Карни, комментируя вопрос журналистов в канадском посольстве в Вашингтоне.

При этом Карни не стал раскрывать деталей, как именно была сформулирована его просьба к американскому президенту.

Отвечая на заявление Карни о невозможности продажи страны, Дональд Трамп во время встречи в Белом доме посоветовал Оттаве никогда не говорить «никогда».

Ранее американский президент не раз высказывался по поводу вступления Канады в Соединенные Штаты. При этом канадские власти показывали сдержанность в отношении подобных заявлений со стороны США.