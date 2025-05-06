Индия начала операцию «Синдур», нанеся удары по целям в Пакистане

Индийские военные утверждают, что целью были исключительно лагеря боевиков, а не пакистанские военные базы. Пакистанские источники подтверждают ракетные удары по трем точкам на своей территории и сообщают о перебоях с электроснабжением в Кашмире, назвав действия Индии «неспровоцированной агрессией» и пообещав ответные меры. Всего атаковано девять объектов, передает издание The Times of India.