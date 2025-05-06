Индия начала операцию «Синдур», нанеся удары по целям в Пакистане

Индия объявила о начале военной операции «Синдур», в рамках которой нанесла точечные удары по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана и пакистанского Кашмира. Об этом стало известно во вторник, 6 мая.
Индийские военные утверждают, что целью были исключительно лагеря боевиков, а не пакистанские военные базы. Пакистанские источники подтверждают ракетные удары по трем точкам на своей территории и сообщают о перебоях с электроснабжением в Кашмире, назвав действия Индии «неспровоцированной агрессией» и пообещав ответные меры. Всего атаковано девять объектов, передает издание The Times of India.
Позже в пресс-службе Индийской армии заявили, что страна «продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов их уничтожения».
5 мая стало известно, что Индийские Военно-воздушные силы (ВВС) приведены в состояние повышенной боевой готовности на границе с Пакистаном. По их данным, экипажи звеньев истребительной авиации с полным вооружением на передовых базах в штатах Раджастхан и Пенджаб полностью готовы к вылету.
27 апреля глава пакистанского Министерства железных дорог Ханиф Аббас заявил, что все 130 находящихся в распоряжении Пакистана ракет с ядерным зарядом направлены на Индию.