Шпион, выйди вон: РЕН ТВ покажет третий сезон сериала «СМЕРШ»

— Иногда кажется, что стало тяжело, но вспомнишь ребят, которые находятся в зоне СВО, как выдерживают все тяготы, и тут же осознаешь, что наши нагрузки несопоставимы с их, — говорит Игорь Петренко. — Тут же всю усталость как рукой снимает. Взял автомат, побежал — и не жужжи, как говорится. Нам хотелось, чтобы ребята, находящиеся сейчас на острие атаки, посмотрев «СМЕРШ», немного отвлеклись, развлеклись, а может, даже чем-то вдохновились.