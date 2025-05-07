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Индия начала операцию «Синдур» и ударила по Пакистану

ВС Индии начали операцию «Синдур», Пакистан временно закрыл воздушное пространство.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны Индии объявило о старте операции «Синдур», в рамках которой были атакованы объекты террористической инфраструктуре в Пакистане.

«Некоторое время назад индийские вооруженные силы начали операцию “Синдур”, в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре в Пакистане», — следует из сообщения местного ведомства.

Согласно заявлению ведомства, ударам подверглись в совокупности девять объектов.

При этом телеканал Samaa TV сообщил, что власти Пакистана ввели 48-часовой запрет на использование воздушного пространства страны, что вызвало временную отмену всех авиарейсов — как местных, так и международных.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоенна конфликтом Индии и Пакистана.