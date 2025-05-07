Индия начала операцию «Синдур» и ударила по Пакистану

Минобороны Индии объявило о старте операции «Синдур», в рамках которой были атакованы объекты террористической инфраструктуре в Пакистане.
«Некоторое время назад индийские вооруженные силы начали операцию “Синдур”, в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре в Пакистане», — следует из сообщения местного ведомства.
Согласно заявлению ведомства, ударам подверглись в совокупности девять объектов.
При этом телеканал Samaa TV сообщил, что власти Пакистана ввели 48-часовой запрет на использование воздушного пространства страны, что вызвало временную отмену всех авиарейсов — как местных, так и международных.
Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоенна конфликтом Индии и Пакистана.