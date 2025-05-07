Календарь на 7 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

7 мая в России отмечают День радио и поздравляют связистов ВМФ и военнослужащих Президентского полка. В мире чествуют сотрудников планетариев, а в США смешивают коктейль из сериала «Секс в большом городе». По народным приметам в этот день ни в коем случае нельзя рассказывать окружающим о своих снах. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 1 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».