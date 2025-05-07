День распахнутых окон и День поездки в школу на велосипеде: какие праздники отмечают в России и мире 7 мая

7 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День распахнутых окон, День поездки школу на велосипеде и День человека моря.
День распахнутых окон.
День распахнутых окон символизирует наступление весны и теплой погоды, ведь теперь можно распахнуть окно, вдохнуть свежий воздух и впустить его в свой дом. В эту дату принято не только открывать окна, но и мыть их перед этим. Также нужно выкинуть ненужные скопившиеся за зиму мелкие вещи.
День поездки в школу на велосипеде.
День поездки в школу на велосипеде — это американский праздник, цель которого поощрить детей, родителей и учителей выбрать более активный и безопасный способ передвижения до образовательных учреждений. Школы в эту дату организуют совместные поездки на велосипедах, проводят уроки по правилам дорожного движения для велосипедистов, конкурсы на лучшее оформление велосипеда и так далее.
День человека моря.
День человека моря отмечают в маленьком португальском городке Назаре, который находится на побережье Атлантического океана. 7 мая жители населенного пункта надевают традиционные костюмы: мужчины — яркие клетчатые рубашки, а женщины — семь разноцветных юбок с фартуками, и устраивают танцы на набережной. Также в эту дату проходит парад ярко украшенных морских шхун и «морской пир» с большим количеством блюд из рыбы.