День распахнутых окон и День поездки в школу на велосипеде: какие праздники отмечают в России и мире 7 мая

День распахнутых окон символизирует наступление весны и теплой погоды, ведь теперь можно распахнуть окно, вдохнуть свежий воздух и впустить его в свой дом. В эту дату принято не только открывать окна, но и мыть их перед этим. Также нужно выкинуть ненужные скопившиеся за зиму мелкие вещи.