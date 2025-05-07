Народный календарь. Почему 10 мая нельзя показывать свой достаток

Православные 10 мая вспоминают апостола и священномученика Симеона. В правление императора Траяна, гонителя христиан, язычники схватили святого, который был уже 100-летним старцем, и после долгих мучений распяли на кресте.
В старину 10 мая прозвали Семеном Ранопашецем, тогда повсюду уже начиналась пахота. Для северных и центральных областей она считалась ранней. «Рано паши — урожаи хороши», — говорили в народе. Однако спешить с посевом тоже было нельзя. Хлеб было принято сеять только в теплую погоду и в теплую землю.
В этот день нельзя чинить обувь и одежду. Считается, что это занятие принесет неудачи, особенно тем, кто собирается в путешествие или просто в дорогу. Также в эту дату не стоит показывать свой достаток, так как есть высокий риск быть обворованным.
Выбрасывать остатки ужина 10 мая также не следует. Считается, что в эту дату лучше отдать все лишнее нуждающимся и животным.
Приметы погоды:
Ясный восход сулит ветреное лето.
Облака по небу быстро плывут — к затяжному ненастью.
Сова кричит — к похолоданию.
Утром ясно, а днем появились кучевые облака, которые к вечеру исчезли, — к заморозкам.
Именины отмечают: Степан, Семен, Иван, Илларион, Георгий, Анастасия, Николай, Павел, Петр, Сергей.