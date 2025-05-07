Папа римский Франциск при жизни назвал народы России и Украины братскими

Папа римский также упомянул о своем посвящении России и Украины Непорочному сердцу Пресвятой Богородицы, которое состоялось 25 марта 2022 года. Это действие является важным для католиков, так как они верят, что Дева Мария в 1917 году в Фатиме поручила сделать это детям. Таким образом, папа выразил свою духовную поддержку обоим народам.