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Папа римский Франциск при жизни назвал народы России и Украины братскими

Франциск подчеркнул важность единства и братства между Россией и Украиной.

Источник: Аргументы и факты

Папа римский Франциск при жизни охарактеризовал народы России и Украины как братские. Это заявление сделано председателем Всемирного союза староверов Леонидом Севастьяновым, который общался с понтификом.

Франциск отметил, что эти народы всегда будут соседями, независимо от обстоятельств, и подчеркнул их близость благодаря географическому положению.

Папа римский также упомянул о своем посвящении России и Украины Непорочному сердцу Пресвятой Богородицы, которое состоялось 25 марта 2022 года. Это действие является важным для католиков, так как они верят, что Дева Мария в 1917 году в Фатиме поручила сделать это детям. Таким образом, папа выразил свою духовную поддержку обоим народам.

Франциск подчеркнул важность единства и братства между Россией и Украиной. Его слова отражают надежду на мирное сосуществование и взаимопонимание между этими двумя странами, которые имеют глубокие исторические и культурные связи.

Ранее сообщалось, что в Ватикане были аннулированы два символа власти, принадлежавшие папе римскому Франциску: печать и «перстень Рыбака».