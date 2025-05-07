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Индия заявила о нарушении Пакистаном соглашения о прекращении огня

Индия обвинила Пакистан в несоблюдении договоренностей о о прекращении огня.

Источник: Комсомольская правда

Индийские военные обвинили Пакистан в несоблюдении договоренностей о прекращении огня на линии границы. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном аккаунте индийской армии в социальной сети X.

«Пакистан снова нарушает соглашение о прекращении огня, стреляя из артиллерии в Бхимбер Гали в районе Пунч-Раджаури», — следует из текста заявления.

Ранее Минобороны Индии объявило о начале операции «Синдур», после чего страна нанесла удар по объектам террористической инфраструктуры в Пакистане. По официальным данным, в ходе операции было поражено девять различных целей.

Позднее Пакистан на 48 часов закрыл воздушное пространство, что привело к отмене всех запланированных авиаперевозок — внутренних и международных.