Индия заявила о нарушении Пакистаном соглашения о прекращении огня

Индийские военные обвинили Пакистан в несоблюдении договоренностей о прекращении огня на линии границы. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном аккаунте индийской армии в социальной сети X.
«Пакистан снова нарушает соглашение о прекращении огня, стреляя из артиллерии в Бхимбер Гали в районе Пунч-Раджаури», — следует из текста заявления.
Ранее Минобороны Индии объявило о начале операции «Синдур», после чего страна нанесла удар по объектам террористической инфраструктуры в Пакистане. По официальным данным, в ходе операции было поражено девять различных целей.
Позднее Пакистан на 48 часов закрыл воздушное пространство, что привело к отмене всех запланированных авиаперевозок — внутренних и международных.