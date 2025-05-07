Пенсионерам повысят специальные доплаты. Кто получит больше и на сколько

— Фиксированную выплату повышают либо после 80 лет, либо после того, как человек получил первую группу инвалидности. Прибавку делают только по одному из этих оснований. Кроме того, после 80 лет есть и другие надбавки. Например, с этого года каждому пенсионеру старше 80 лет делают доплату к пенсии за уход, — рассказала юрист Елена Кузнецова.