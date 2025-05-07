Geo: минимум трое жителей Пакистана погибли и 12 пострадали от ударов ВС Индии

Вооруженные силы Индии открыли огонь по территории Пакистана. Гендиректор Межведомственной службы по связям с общественностью Ахмед Шариф Чаудхри сообщил о минимум трех погибших пакистанцах, транслирует Geo News.
По предварительным данным, пострадали еще 12 жителей. Индийские ВС выпустили ракеты 6 мая. После этого Пакистан нанес ряд зеркальных ударов. По словам Ахмеда Шарифа Чаудхри, атака ВС Индии пришлась по трем местам: Бахвалпуре, Музаффарабаде и Котли. Объектами выбраны несколько мечетей.
«Все наши самолеты ВВС находятся в воздухе. Это позорное и трусливое нападение, которое было совершено из воздушного пространства Индии», — добавил гендиректор ISPR.
О нападении Индии сообщила армия Пакистана. Представители заявили, что вражеские ВС нанесли несколько ракетных ударов. Воздушное пространство Пакистана временно закрыто.