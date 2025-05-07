Самые страшные фильмы ужасов: топ-10 за двадцать лет. Нервных просят не смотреть!

Для подростков из австралийской глубинки спиритизм — не мистика, а модный челлендж. С помощью загадочного артефакта — забальзамированной руки с тёмным прошлым — они вызывают духов, «впуская» их в свои тела на 90 секунд. Правила просты: пока демон корчится в одержимом, друзья снимают всё на телефон, чтобы собрать лайки в TikTok. Но когда на вечеринку попадают Миа, её подруга Джейд и её младший брат Райли, игра превращается в кошмар. Первый сеанс Мии оборачивается видениями её покойной матери, а нарушение временного лимита приводит к трагедии: дух, вселившийся в Райли, вырывает мальчику глаз, оставляя его между жизнью и смертью. Чем дольше Мия пытается спасти Райли, тем глубже погружается в пучину одержимости. Видения матери смешиваются с голосами демонов, а попытки «договориться» с потусторонним миром лишь усиливают связь с ним.