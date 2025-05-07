В ряде городов России отключили мобильный интернет

В нескольких городах России, включая Тулу, Ярославль, Тверь, Саранск и Курск, наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. Об этом стало известно во вторник, 6 мая.
Жители сообщили о сбоях с 11 утра, а к вечеру подключение пропало полностью. Отключение повлияло на работу терминалов оплаты, валидаторов в транспорте, онлайн-табло, банкоматов и служб доставки. Власти Ярославля объяснили отключение угрозой атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает Telegram-канал Mash.
Также в пресс-службе мэра и правительства сообщили, что в связи с мероприятиями по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве ожидаются ограничения в работе мобильного интернета с 7 по 9 мая.
Ввиду подготовки к праздничным мероприятиям, посвященным Дню Победы, москвичам также приходится сталкиваться с ограничениями. 5 мая в работе сотовых операторов МТС, «Билайн» и Теле2 зафиксировали массовый сбой. При этом больше всего жалоб наблюдается у клиентов «Билайна» — более 3100 жалоб к 11:30 по московскому времени. В Российской единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщили, что сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий.