В ряде городов России отключили мобильный интернет

Ввиду подготовки к праздничным мероприятиям, посвященным Дню Победы, москвичам также приходится сталкиваться с ограничениями. 5 мая в работе сотовых операторов МТС, «Билайн» и Теле2 зафиксировали массовый сбой. При этом больше всего жалоб наблюдается у клиентов «Билайна» — более 3100 жалоб к 11:30 по московскому времени. В Российской единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщили, что сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий.