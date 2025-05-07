«Это позор»: в США отреагировали на удары между Индией и Пакистаном

Позднее Geo News передал, что число пострадавших увеличилось до 12 человек. Как заявил гендиректор Межведомственной службы по связям с общественностью Ахмед Шариф Чаудхри, индийские военные нанесли удары по трем локациям: Бахвалпуру, Музаффарабаду и Котли, где целями стали несколько мечетей.