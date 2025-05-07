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«Это позор»: в США отреагировали на удары между Индией и Пакистаном

Трамп считает позорными удары между Индией и Пакистаном.

Источник: Комсомольская правда

Индия начала операцию «Синдур» и ударила по Пакистану. На это отреагировал президент США Дональд Трамп. Так, американский глава назвал позором военные столкновения между Нью-Дели и Исламабадом.

«Это позор. Мы только что узнали об этом, заходя в Овальный кабинет», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

При этом американский президент выразил надежду в скором завершении эскалации между государствами.

Напомним, что в ночь на 7 мая индийское оборонное ведомство официально объявило о начале операции «Синдур», в ходе которой вооруженные силы нанесли удары по террористическим объектам в Пакистане.

Позднее Geo News передал, что число пострадавших увеличилось до 12 человек. Как заявил гендиректор Межведомственной службы по связям с общественностью Ахмед Шариф Чаудхри, индийские военные нанесли удары по трем локациям: Бахвалпуру, Музаффарабаду и Котли, где целями стали несколько мечетей.