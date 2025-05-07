В ГД внесут проект о появлении статуса «Дети Великой Победы»

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об установлении в РФ статуса «Дети Великой Победы», затрагивающего граждан, родившихся с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года, для предоставления им мер соцподдержки, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
«В целях восстановления социальной справедливости в отношении граждан РФ, чье детство совпало с тяжёлым периодом Великой Отечественной войны, законопроектом предлагается на федеральном уровне установить статус детей Великой Победы для граждан РФ, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года, постоянно проживавших на территории СССР в годы Великой Отечественной войны, предоставив им дополнительные меры социальной поддержки», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В проекте закона уточняется, что к таким мерам поддержки будут относиться: оказание квалифицированной медпомощи в рамках программы госгарантий оказания гражданам РФ бесплатной медпомощи, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей, внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания, преимущественное право при приеме в организации стационарного социального обслуживания или организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание, внеочередной прием в организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому.
«В дополнение к указанным мерам социальной поддержки субъекты Российской Федерации могут устанавливать иные меры социальной поддержки законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами», — сказано в документе.
«С каждым годом у нас остается все меньше участников и инвалидов Великой Отечественной войны — на сегодняшний день их всего 10,5 тысяч человек. А время неумолимо. И следующая социальная группа — наши граждане, на чью долю выпали серьезные тяготы и лишения военного времени, кто впоследствии восстанавливал страну, поднимал промышленность и сельское хозяйство, обеспечивал обороноспособность и безопасность государства — это и были “Дети войны”. Они родились и воспитывались в непростой период, и сегодня вправе рассчитывать на официальное признание как отдельной социальной группы. А в зависимости от возможностей конкретного субъекта меры соцподдержки для них можно расширять. Поэтому наше предложение направлено на официальное введение этого статуса, и особое внимание к этой категории граждан, в первую очередь, со стороны федерального центра, должно быть закреплено законодательно», — сказал Нилов журналистам.