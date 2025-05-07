В ГД внесут проект о появлении статуса «Дети Великой Победы»

«С каждым годом у нас остается все меньше участников и инвалидов Великой Отечественной войны — на сегодняшний день их всего 10,5 тысяч человек. А время неумолимо. И следующая социальная группа — наши граждане, на чью долю выпали серьезные тяготы и лишения военного времени, кто впоследствии восстанавливал страну, поднимал промышленность и сельское хозяйство, обеспечивал обороноспособность и безопасность государства — это и были “Дети войны”. Они родились и воспитывались в непростой период, и сегодня вправе рассчитывать на официальное признание как отдельной социальной группы. А в зависимости от возможностей конкретного субъекта меры соцподдержки для них можно расширять. Поэтому наше предложение направлено на официальное введение этого статуса, и особое внимание к этой категории граждан, в первую очередь, со стороны федерального центра, должно быть закреплено законодательно», — сказал Нилов журналистам.