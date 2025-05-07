Индия обвинила Пакистан в нарушении перемирия на границе

Армия Индии заявила, что Пакистан нарушил режим прекращения огня на границе.
В сообщении, опубликованном в социальной сети X, утверждается, что пакистанские военные применили артиллерию в районе Бхимбер Гали (Пунч-Раджаури). Индийская армия подчеркнула, что отвечает на действия Пакистана «соответствующим и выверенным образом».
— Пакистан снова нарушил соглашение о прекращении огня, стреляя из артиллерии в районе деревни Бхимбер Гали; индийские военные реагируют соответствующим образом, — говорится в сообщении.
Ранее Индия объявила о начале военной операции «Синдур», в рамках которой нанесла точечные удары по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана и пакистанского Кашмира. Позже в пресс-службе Индийской армии заявили, что страна «продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов их уничтожения».
Позже пакистанские вооруженные силы нанесли ответные удары по целям на территории Индии. Решение об ответных действиях в Исламабаде объяснили необходимостью отреагировать на якобы поражение объектов гражданской инфраструктуры и атаки на гражданское население со стороны Индии.