Сенатор, ветеран боевых действий помогает приграничному региону

После освобождения Курской области власти страны начали восстанавливать регион. В работу включились правительство, законодательные органы и общественные организации. Активно помогает сенатор от Курской области Алексей Кондратьев, участник специальной военной операции, полковник, награжденный четырьмя орденами Мужества.
— Алексей Владимирович, расскажите, что побудило вас пойти добровольцем на спецоперацию.
— В марте 2022 года мне позвонили из той части, где я служил, и предложили пойти служить по контракту. Нужны были люди, имеющие боевой опыт, так как создавались новые добровольческие подразделения для выполнения специфических задач, в частности разведки.
В мае 2024 года попал в программу «Время героев» (программа по специальному обучению российских ветеранов и участников СВО по подготовке кадров для государственной службы. — «ВМ»). Благодаря этому позже меня назначили сенатором от Курской области.
— Как считаете, насколько важно представителям власти повышать свой уровень подготовки?
— Для меня обучение по программе «Время героев» стало шестым высшим образованием. Я окончил Пензенское военное артиллерийское инженерное училище, Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ. Стал магистром по трем направлениям: юриспруденция, международные отношения, лесное. Думаю поступить еще и на магистратуру в Дипломатическую академию МИД РФ, так как хочу продвигать интересы нашей страны на международной арене.
— В свое время вы поступали в военное училище. Помню, в советские времена девушки мечтали выйти замуж за военного. А что для вас и вашей семьи значит профессия?
— С детства мечтал стать десантником. И я служил в Десантных войсках, а потом в спецназе. Участвовал в семи различных конфликтах. Моя жена была в Чеченской Республике, старшина в отставке частей специального назначения, ветеран боевых действий. Мой старший сын — тоже участник спецоперации. В то время, когда мы с сыном оба находились в зоне проведения СВО, у жены на тумбочке стоял образок, и она отмаливала нас двоих.
ДОСЬЕ.
Алексей Владимирович Кондратьев родился 30 сентября 1971 года в селе Пичаево Тамбовской области. Проходил службу в Чеченской Республике, принимал участие в миротворческой операции на территории автономного края Косово (СФРЮ). В сентябре 2024 года стал сенатором от Курской области.