Сенатор, ветеран боевых действий помогает приграничному региону

— С детства мечтал стать десантником. И я служил в Десантных войсках, а потом в спецназе. Участвовал в семи различных конфликтах. Моя жена была в Чеченской Республике, старшина в отставке частей специального назначения, ветеран боевых действий. Мой старший сын — тоже участник спецоперации. В то время, когда мы с сыном оба находились в зоне проведения СВО, у жены на тумбочке стоял образок, и она отмаливала нас двоих.