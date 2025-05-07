Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп надеется, что конфликт между Индией и Пакистаном закончится быстро

Трамп выразил надежду на быстрое завершение конфликта между Индией и Пакистаном.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп высказал пожелание скорейшего разрешения противостояния между Индией и Пакистаном. Об этом он проинформировал журналистов своей администрации.

«Нет, я просто надеюсь, что все закончится очень быстро», — сказал Трамп.

При этом американский лидер признался, что сам узнал о начале военной операции лишь из сообщений журналистов.

Накануне американский президент назвал позором удары между Индией и Пакистаном.

Напомним, что согласно официальному заявлению индийских властей, в ночь на 7 мая Минобороны Индии официально объявило о начале операции «Синдур». Как передает Samaa TV со ссылкой на свои источники, пакистанская армия уже осуществила ответные авиаудары по индийской территории. Позднее стало известно, что Пакистан ввел 48-часовой запрет на использование воздушного пространства страны, что вызвало временную отмену местных и международных авиарейсов. Ранее KP.RU подробно писал, что известно о конфликте между Индией и Пакистаном.