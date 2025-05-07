Трамп надеется, что конфликт между Индией и Пакистаном закончится быстро

Напомним, что согласно официальному заявлению индийских властей, в ночь на 7 мая Минобороны Индии официально объявило о начале операции «Синдур». Как передает Samaa TV со ссылкой на свои источники, пакистанская армия уже осуществила ответные авиаудары по индийской территории. Позднее стало известно, что Пакистан ввел 48-часовой запрет на использование воздушного пространства страны, что вызвало временную отмену местных и международных авиарейсов. Ранее KP.RU подробно писал, что известно о конфликте между Индией и Пакистаном.