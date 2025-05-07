Пакистан закрыл воздушное пространство на 48 часов

Ранее Индия объявила о начале военной операции «Синдур», в рамках которой нанесла точечные удары по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана и пакистанского Кашмира. Позже в пресс-службе Индийской армии заявили, что страна «продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов их уничтожения».