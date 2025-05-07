Пакистан закрыл воздушное пространство на 48 часов

Пакистан ввел ограничение на использование своего воздушного пространства гражданскими самолетами, закрыв его на 48 часов. Об этом стало известно в среду, 7 мая.
Это решение привело к приостановке внутренних и международных рейсов. Аэропорт Исламабада прекратил работу, все рейсы перенаправлены в Карачи. Власти рекомендуют пассажирам не прибывать в аэропорты и покинуть уже находящиеся там.
— В связи с текущей ситуацией в сфере национальной безопасности и в соответствии с директивами правительства Пакистана международный аэропорт Сиалкот временно закрыт для всех рейсов до дальнейшего уведомления, — передает телеканал Samaa TV.
Возобновление авиасообщения ожидается после стабилизации ситуации.
Ранее Индия объявила о начале военной операции «Синдур», в рамках которой нанесла точечные удары по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана и пакистанского Кашмира. Позже в пресс-службе Индийской армии заявили, что страна «продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов их уничтожения».
Позже пакистанские вооруженные силы нанесли ответные удары по целям на территории Индии. Решение об ответных действиях в Исламабаде объяснили необходимостью отреагировать на якобы поражение объектов гражданской инфраструктуры и атаки на гражданское население со стороны Индии.