На полках российских магазинов нашли сыр с аллергеном и колбасу с «удешевляторами»

Лабораторный контроль не прошёл творожный сыр от компании «Карат». Анализ показал наличие сорбиновой кислоты, которая не указана на упаковке. Это вещество применяется как консервант для замедления роста микрофлоры, однако может вызывать серьёзные реакции у аллергиков. Компания выпускает продукцию под собственным названием, а также под брендами Violette, Delissir и «Дружба».