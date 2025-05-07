В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми

«Прошу Вас рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс РФ положения, предусматривающего сокращённый на два часа рабочий день один раз в неделю для женщин, воспитывающих детей до 18 лет, а также для отцов-одиночек… Учитывая значимость вопросов демографической и семейной политики, прошу Вас изучить это предложение и оценить возможность его законодательной реализации», — сказано в документе.
Отмечается, что эту меру неоднократно озвучивали граждане на депутатских приемах. По мнению вице-спикера Госдумы, она может стать эффективным инструментом поддержки семей с детьми, поскольку в условиях современной занятости родителям зачастую не хватает времени на общение с детьми, особенно в будние дни, что отрицательно сказывается на процессе воспитания, может приводить к конфликтам.
«Предлагаемый подход может быть гибким: “семейные часы” могут использоваться как в утреннее, так и в вечернее время по согласованию с работодателем. Это создаст дополнительные возможности для родителей сопровождать детей на спортивные тренировки, помогать с учёбой, посещать культурные мероприятия или просто проводить больше времени вместе. По сути, речь идёт о восстановлении баланса между трудом и личной жизнью в интересах воспитания подрастающего поколения», — подчеркивается в документе.
Чернышов пояснил РИА Новости, что сегодня родителям крайне сложно совмещать работу с полноценным участием в жизни ребёнка.
«Один дополнительный короткий день в неделю или так называемые “семейные часы” — это возможность помочь с учёбой, пообщаться, провести время вместе. Это не про льготы — это про инвестиции в будущее», — отметил вице-спикер Госдумы.
По словам парламентария, подобные практики работают в других странах и доказали свою эффективность. «Мы должны создавать условия, при которых работа не исключает семью, а дополняет её», — добавил он.