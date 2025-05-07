В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми

«Предлагаемый подход может быть гибким: “семейные часы” могут использоваться как в утреннее, так и в вечернее время по согласованию с работодателем. Это создаст дополнительные возможности для родителей сопровождать детей на спортивные тренировки, помогать с учёбой, посещать культурные мероприятия или просто проводить больше времени вместе. По сути, речь идёт о восстановлении баланса между трудом и личной жизнью в интересах воспитания подрастающего поколения», — подчеркивается в документе.