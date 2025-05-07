Стал известен первый финалист Лиги чемпионов

В финале «Интер» встретится с победителем пары «Пари Сен-Жермен» (Франция) и «Арсенал» (Англия). В первом матче, прошедшем в Лондоне, ПСЖ с российским вратарём Матвеем Сафоновым в составе одержал победу со счётом 1:0. Ответная игра состоится 7 мая в Париже.