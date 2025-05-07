News18: Индия заявила об уничтожении 12 террористов в Пакистане

В ходе операции «Синдур» Индия уничтожила как минимум 12 террористов на пакистанской земле. Об этом сообщил телеканал News18, ссылаясь на информированные источники.
«По меньшей мере 12 террористов были убиты и 55 ранены в результате ударов, нанесенных Индией по лагерям террористов в Пакистане», — заявил собеседник телеканала.
Напомним, что в ночь на 7 мая Минобороны Индии официально сообщило о начале операции «Синдур», в ходе которой вооруженные силы страны нанесли удары по объектам террористической инфраструктуре в Пакистане.
Позднее в США отреагировали на конфликт Нью-Дели и Исламбада. Так, президент США Дональд Трамп назвал позором удары между Индией и Пакистаном.
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