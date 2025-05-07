Росавиация: временные ограничения на полеты введены в Шереметьево

Подмосковный аэропорт Шереметьево временно не принимает и не выпускает воздушные суды. Ограничения действуют с 01:00 по Москве. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.
Временный запрет на прием и выпуск самолетов также введен в аэропорту Жуковский. Ограничения действуют с вечера 6 мая, с 21:19 по Москве.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:00 МСК введены также в аэропорту Шереметьево», — сказано в сообщении Росавиации.
В агентстве также предупредили о возможных задержках рейсов из-за запретов на полеты. Ряд самолетов, направляющихся в московские аэропорты, уже ушли на запасные аэродромы. Это связано с закрытием части воздушных гаваней Центральной России.